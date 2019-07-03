Патрульные привлекли к административной ответственности водителя Mercedes, который прокатился по пешеходному мосту в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Недавно управление патрульной полиции в городе Киеве направило 25-летнему водителю (заказным письмом) вызов, которым официально пригласило его явиться в управление, чтобы принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении.

Мужчина не появился в указанный в вызове срок, а потому патрульные направили ему еще одно письмо, в котором отметили, что в случае его отсутствия дело будет рассмотрено без его участия.

Водитель, который неоднократно надлежащим образом уведомлен о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, так и не появился на рассмотрение, но не сообщил о причинах своего отсутствия, заявлений и ходатайств от него также не поступало.

Патрульные составили на гражданина постановление за совершение им сразу двух правонарушений - управление транспортным средством, будучи лишенным такого права судом (ч.4 ст.126 КоАП) и проезд по пешеходному мосту (ч.1 ст.122 КУоАП).

Напомним, правоохранители установили личность владельца Mercedes, заехавшего на новый пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой в Киеве.