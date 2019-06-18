Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Das Bild рассказал о разнице и сходстве между ним и его персонажем в сериале «Слуга народа» Василием Голобородько.

«Мы отличаемся тем, как мы жили, но похожи в наших ценностях. Я хочу для украинцев все, что я обещал, как Слуга народа - остановить коррупцию, принести честность и прозрачность в украинскую политику, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей, с которыми я так же искренен, как и Василий Голобородько», - заявил Зеленский, передает 112 Украина.

Президент добавил, что он не ездит на работу на велосипеде, поскольку это может быть опасно в связи с его положением.

«А также, еще важно подчеркнуть, что как реальный политик я буду сотрудничать с международными партнерами Украины», - сказал Зеленский и добавил, что насущной целью для Украины сейчас является развитие добрых отношений нового правительства с МВФ, а также с Европейским Союзом и НАТО.

Отмечается, что экономическими приоритетами являются установление верховенства права, либерализация валюты и приватизация, земельная реформа, администрирования налогов и управления коррупцией, уменьшение административной нагрузки на бизнес и создание стимулов для малого и среднего бизнеса.