также в разделеПолитика
«БПП – это прошлое»: У Порошенко назвали Гройсмана предателем 5
Посол Тейлор стал временным поверенным в делах США в Украине 30
У Зеленского заявили о выплате обещанной зарплаты шахтерам 30
У Зеленского и Макрона разные мнения по поводу возвращения РФ в ПАСЕ 221
Среди руководителей комитетов ВР наиболее эффективные – Галасюк, Третьяков, Гопко 23
Хомчак: Военные корабли не будут повторять попытки пересечь Керченский пролив 42
Зеленский поправил Макрона: Мы не готовы к диалогу с сепаратистами 97
Макрон - Зеленскому: Франция готова провести заседание в Нормандском формате 53
Зеленский: В 2018 году доля IТ-индустрии в украинской экономике составила 4% ВВП 17
Зеленский прибыл с визитом в Париж 59
Гройсман: Надеюсь, с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система 28
Богдан: Мы не отказались от планов перенести администрацию 28
Зеленский поздравил украинцев с Днем отца 42
Суд ООН завершил устные слушания по делу Украины против России 29
У Путина объяснили выжидательную позицию в отношении Зеленского 33
Зеленский искупался в мариупольском фонтане 143
ЦИК отказала Онищенко в регистрации 38
Зеленский в Мариуполе встретился с молодежью и представителями бизнеса 76

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Das Bild рассказал о разнице и сходстве между ним и его персонажем в сериале «Слуга народа» Василием Голобородько.  

«Мы отличаемся тем, как мы жили, но похожи в наших ценностях. Я хочу для украинцев все, что я обещал, как Слуга народа - остановить коррупцию, принести честность и прозрачность в украинскую политику, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей, с которыми я так же искренен, как и Василий Голобородько», - заявил Зеленский, передает 112 Украина.

Президент добавил, что он не ездит на работу на велосипеде, поскольку это может быть опасно в связи с его положением. 

«А также, еще важно подчеркнуть, что как реальный политик я буду сотрудничать с международными партнерами Украины», - сказал Зеленский и добавил, что насущной целью для Украины сейчас является развитие добрых отношений нового правительства с МВФ, а также с Европейским Союзом и НАТО.

Отмечается, что экономическими приоритетами являются установление верховенства права, либерализация валюты и приватизация, земельная реформа, администрирования налогов и управления коррупцией, уменьшение административной нагрузки на бизнес и создание стимулов для малого и среднего бизнеса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги