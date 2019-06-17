В день Святого Духа, 17 июня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, ему сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, архиепископ Боярский Феодосий, епископ Барышевский Виктор, ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр, епископ Згуровский Амвросий, а также родители выпускников духовных школ и братия Лавры в священном сане.

Блаженнейший удостоил выпускников Киевских духовных школ богослужебных наград.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

По окончании богослужения ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр поздравил выпускников и пригласил к слову Предстоятеля.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к собравшимся со словом наставления. Он призвал выпускников воплощать в жизнь полученные за годы обучения знания и постоянно духовно совершенствоваться.

Затем были вручены дипломы выпускникам аспирантуры, магистратуры и бакалавриата Киевской духовной академии и семинарии.

В 51-й день после Пасхи - понедельник после Пятидесятницы - совершается праздник в честь Святого Духа. Церковь установила этот праздник, чтобы отдать честь Третий Ипостаси Святой Троицы - Пресвятому и Животворящему Духу, а также чтобы подчеркнуть православное учение о Божественности, одноприродности и равенстве Святого Духа Отцу и Сыну, что отрицали различные еретики.