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В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвали Беларусь ввести мораторий на применение смертной казни за преступления. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

По словам генерального докладчика ПАСЕ по вопросу отмены смертной казни Титуса Корлэцяна, применение данного наказания в Беларуси лишь осложняет отношения между страной и Европейским союзом.

«Европейские демократические стандарты запрещают применять смертную казнь, вне зависимости от тяжести преступления или других обстоятельств. Беларусь в очередной раз показала, что не вписывается в базовые европейские стандарты», - заявил Корлэцян.

Докладчик добавил, что наложение моратория, а затем и полная отмена смертной казни - единственная возможность Минска продвинуться к более тесным отношениям с Евросоюзом.

Напомним, ранее Европейский союз осудил приговоры к смертной казни заключенных в Беларуси и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение. В ЕС отметили, что смертная казнь противоречит международным обязательствам Минска, а Беларусь на сегодняшний день единственная в Европе страна, в которой применяется эта мера наказания.

13 июня 2019 года стало известно, что в Беларуси расстреляли осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова. 
ForUm

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