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Пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич выступила с осуждением случая смертной казни в Беларуси.

«Смертная казнь является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Эта мера нарушает неотъемлемое право на жизнь, которое закреплено во Всеобщей декларации прав человека», — заявила Косьянчич.

В заявлении также говорится, что смертная казнь противоречит «международным обязательствам, которые взяла на себя Беларусь».

13 июня стало известно, что в Беларуси казнили осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова.

Беларусь — единственная страна в Европе, в которой действует смертная казнь.
ForUm

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