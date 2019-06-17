В мае погибли восемь украинских военнослужащих, еще 42 бойца получили ранения и травмы вследствие боевых действий.

Об этом говорится в ответе на запрос Радио Свобода, которую подготовил начальник штаба ООС, первый заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Игорь Танцюра.

«Количество раненых и погибших украинских военных за май 2019 года - 42 раненых и травмированных вследствие боевых действий, 19 боевых травмирований и 8 погибших», - говорится в документе.

В то же время, как отмечается, в сообщении не уточняется, идет ли речь об общем количестве погибших, в том числе с учетом умерших позже от ранений, или только о погибших непосредственно на поле боя либо сразу после обстрелов, данные о которых приводятся в ежедневных сводках пресс-центра ООС.

Также не уточняется, идет ли речь о потерях всех украинских силовых структур, либо только Вооруженных Сил.

По оценкам ООН по состоянию на 31 декабря 2018 года, вследствие российской гибридной агрессии на Востоке Украины с апреля 2014 года погибли от 12,8 тысячи до 13 тысяч людей, из них 3320 гражданских, 4 тысячи украинских бойцов и 5,5 тисячи представителей российских гибридных вооруженных формирований.

Напомним, в ООС заявили, что Россия распространяет фейки для дискредитации украинских военных.