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На фоне приближения запланированного заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях, Российская Федерация развернула информационную компанию направленную на дискредитацию подразделений ООС. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Так, военные сообщили, что «российская оккупационная администрация ОРДЛО и представители российских оккупационных войск через собственные источники массовой пропаганды открыто публикуют «фейковые» новости о якобы подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов».

«Считаем необходимым подчеркнуть, что за последнюю неделю состоялась эскалация применения врагом видов вооружений запрещенных Минскими соглашениями. В частности, зафиксированы отдельные случаи открытия огня из стороны российских оккупационных войск с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм передовых позиций сил ООС. Все они отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированы украинской стороной СЦКК», — добавили в пресс-центре ООС.

Добавляется, что враг совершал «циничные обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры по всей протяженности линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Особенно вопиющим случаем стал обстрел со стороны оккупированного Донецка с применением самоходных гаубиц 2С1 населенного пункта Марьинка, во время которого пострадали пять мирных жителей».

«Учитывая то, что враг систематически и цинично игнорирует любые договоренности и готов к совершению каких-либо действий, направленных на срыв заседания ТКГ, личный состав ООС продолжает выполнять боевые задачи, соблюдая принятых ранее обязательств в рамках Минских договоренностей и не поддаваясь на провокации со стороны противника. Вместе с тем, прямые угрозы со стороны российских оккупационных войск будут мгновенно ликвидироваться с применением средств, которые не противоречат ранее заключенным мирным соглашениям», — говорится в сообщении.
ForUm

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