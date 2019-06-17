Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не хотят воевать с Тегераном не смотря на то, что Иран несет ответственность за атаки на два танкера, имевшие место несколько дней назад. Об этом пишет Голос Америки.

В интервью телекомпании Fox News Помпео сказал, что президент Дональд Трамп «делает все, чтобы избежать войны».

«Мы не хотим войны», - сказал он, добавив при этом, что Вашингтон будет гарантировать свободу навигации в важных судоходных районах.

«США будут предпринимать все необходимые действия - дипломатического и иного характера - чтобы достичь этой цели», - подчеркнул глава Госдепартамента.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран. Также Иран обвинила Великобритания.