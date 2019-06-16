В центре российской столицы состоялся согласованный митинг За закон и справедливость для всех в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Издание отмечает, что мероприятие планировалось как акция в поддержку журналиста издания Медуза Ивана Голунова, однако позже основной лозунг был изменен.

По разным оценкам, в митинге приняли участие от нескольких сотен до 1600 человек, причем наибольшее число участников подает МВД России.