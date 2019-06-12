На неразрешенной акции в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова в центре Москвы задержаны более 200 человек, сообщает Русская служба ВВС. со ссылкой на МВД. По оценке полиции, в акции приняли участие около 1200 человек.

Проект «ОВД-Инфо» сообщает, что на шествии против фабрикации уголовных дел задержано как минимум 423 человека.

Среди задержанных - журналисты «Медузы» Илья Жегулев и Андрей Перцев, корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский, главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло. Задержали и других представителей СМИ, потом после предъявления удостоверений отпускали.

Навальный также был задержан, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Участники акции говорили, что поначалу задерживали в основном тех, у кого майки или значки в поддержку Голунова.

Полиция перекрыла движение по Мясницкой улице. После этого участники марша свернули в переулок.

Другая часть людей двинулась по Бульварному кольцу.

На пересечении Петровского с Цветным бульваром на Трубной площади шествие уперлось в полицейское оцепление. «Пропускай!» - скандировали люди.

Задержания стали более массовыми и жесткими именно на Трубной площади.

Людей обыскивали и отправляли в автозаки. На площади было выставлено плотное оцепление из сотрудников Росгвардии.