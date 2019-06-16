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Глава Православной церкви Украины Епифаний поздравил христиан с Днем святой Троицы.

Соответствующий сообщение он сделал в Facebook.

«Поздравляю всех православных христиан с одним из крупнейших и важнейших праздников, который наполняет благодатной радостью наши сердца, - со святой Пятидесятнице, Днем Святой Троицы, Днем рождения Церкви!», - написал Епифаний в соцсети. 

В день Святой Троицы он провел Божественную литургию.

«Мы благодарны Господу, что сегодня имеем счастье молиться в своей родной, независимой, единой поместной Украинской Православной Церкви. Поэтому, в этот величественный и светлый праздник утверждаемся вместе в истинной вере и идем той дорогой, которой призвал идти Господь наш Иисус Христос, исповедуя единого в Троице прославлюваного Бога - Отца, Сына и Святого Духа», - добавил митрополит. 
ForUm

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