Глава Православной церкви Украины Епифаний поздравил христиан с Днем святой Троицы.

Соответствующий сообщение он сделал в Facebook.

«Поздравляю всех православных христиан с одним из крупнейших и важнейших праздников, который наполняет благодатной радостью наши сердца, - со святой Пятидесятнице, Днем Святой Троицы, Днем рождения Церкви!», - написал Епифаний в соцсети.

В день Святой Троицы он провел Божественную литургию.

«Мы благодарны Господу, что сегодня имеем счастье молиться в своей родной, независимой, единой поместной Украинской Православной Церкви. Поэтому, в этот величественный и светлый праздник утверждаемся вместе в истинной вере и идем той дорогой, которой призвал идти Господь наш Иисус Христос, исповедуя единого в Троице прославлюваного Бога - Отца, Сына и Святого Духа», - добавил митрополит.