В субботу, 15 июня, в Риме на 97-м году жизни умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли.
Как сообщает ANSA, именитый режиссер умер после продолжительной болезни в своем доме в окружении своих родных, врача и священника.
Франко Дзеффирелли похоронят на кладбище Порт-Санте во Флоренции, в городе, где он родился 12 февраля 1923 года.
Всемирную известность итальянскому режиссеру принесли фильмы Укрощение строптивой, Гамлет, Ромео и Джульетта, завоевавший две премии Оскар.
Он был дважды номинирован на Оскар, получил премию BAFTA. Итальянский режиссер получил от королевы Елизавета II титул рыцаря-командора ордена Британской империи.
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