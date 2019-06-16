В субботу, 15 июня, в Риме на 97-м году жизни умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли.

Как сообщает ANSA, именитый режиссер умер после продолжительной болезни в своем доме в окружении своих родных, врача и священника.

Франко Дзеффирелли похоронят на кладбище Порт-Санте во Флоренции, в городе, где он родился 12 февраля 1923 года.

Всемирную известность итальянскому режиссеру принесли фильмы Укрощение строптивой, Гамлет, Ромео и Джульетта, завоевавший две премии Оскар.

Он был дважды номинирован на Оскар, получил премию BAFTA. Итальянский режиссер получил от королевы Елизавета II титул рыцаря-командора ордена Британской империи.