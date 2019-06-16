Индия вводит повышенные пошлины на ряд товаров из США. Об этом в субботу, 15 июня, сообщило издание The Economic Times со ссылкой на документ Министерства финансов Индии.

В частности, Нью-Дели намерен обложить повышенными пошлинами некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевицу, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, ввозимые из США.

В общей сложности страна рассчитывает получить от введения этих мер порядка 220 миллионов долларов.

Эта сумма фактически компенсирует убытки, которые Индия понесет от введения США дополнительных пошлин на индийские товары.

Решение вступит в силу в воскресенье, 16 июня.