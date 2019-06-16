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В субботу, 15 июня, в соборе Парижской Богоматери в столице Франции прошло первое богослужение после пожара в апреле.

Месса прошла в часовне собора, которая не пострадала от огня.

На мероприятии присутствовали 30 человек.

Напомним, 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения, уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить миллиард евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил амбициозную цель — за пять лет восстановить Нотр-Дам.
ForUm

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