В субботу, 15 июня, в соборе Парижской Богоматери в столице Франции прошло первое богослужение после пожара в апреле.

Месса прошла в часовне собора, которая не пострадала от огня.

For the first time since the devastating fires of April 15th, the Creed is solemnly chanted in Latin, once more in the Cathedral of Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/GhDOg6bxDx — Catholic Sat (@CatholicSat) 15 июня 2019 г.

На мероприятии присутствовали 30 человек.

Напомним, 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения, уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить миллиард евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил амбициозную цель — за пять лет восстановить Нотр-Дам.