также в разделеПолитика
Зеленский в Мариуполе встретился с молодежью и представителями бизнеса 9
Беглый депутат Онищенко подал документы в ЦИК 17
Волкер: Мир на Донбассе начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда 33
В Одесской и Полтавской областях назначены временные руководители 20
Зеленский уволил посла Украины в Швеции 32
Зеленский поздравил Трампа с днем рождения 36
У Президента анонсировали ревизию судебной реформы 166
Зеленский просит жителей Львовщины выбрать кандидата на пост главы ОГА 40
Парубий передал КСУ заявления нардепов о выходе из коалиции 34
Urdu Point: Москва сожалеет о выходе Медведчука из переговорного процесса по Донбассу 64
Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для достижения мира 31
АП: В стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде 45
«Два премьера – многовато»: МИД объяснил сообщение по Молдове 38
Вятрович идет в Раду в составе партии Порошенко 32
Источник: Команда Зеленского пополнилась человеком одиозного Столара 30
Зеленский едет с визитом во Францию и Германию 38
Представитель Украины встретился с двумя молдавскими премьерами 42
Школьная арифметика: Климкин рассчитал год вступления Украины в ЕС 43

Верховная Рада не может брать на себя полномочия регулятора на энергетическом рынке и менять формулу ценообразования на энергетический уголь. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в Facebook, комментируя заявление представителя президента в правительстве Андрея Геруса касательно инициативы президента изменить формулу «Роттердам +», передает Капитал.

«Андрей Герус заявляет, что президент Владимир Зеленский инициирует законодательное изменение формулы «Роттердам+» на «Роттердам-» Как можно инициировать законодательное изменение, если знаменитая формула была установлена не законом, а постановлением НКРЭКУ. И не установлена отдельно, а как часть формирования оптово-розничной цены на оптовом рынке электрической энергии. И суд дважды отказался признавать такое ценообразование незаконным», — написал эксперт.

Трохимец также напомнил, что предыдущие попытки повлиять на ценообразование на энергетическом рынке через Верховную Раду завершились неудачей.

«Попытки влиять на ценообразование на энергетических рынках уже были со стороны соратницы Геруса Виктории Войцицкой. Тогда юристы Верховной Рады Украины прямо указали, что ни Конституцией Украины, ни законами не предусмотрена возможность парламентом взятия на себя полномочий регулятора», — отметил Трохимец.

Напомним, согласно решению НКРЭКУ формула «Роттердам +» прекращает действие после запуска нового рынка электроэнергии — с 1 июля 2019 года. Основные цели реформы рынка электроэнергии — создание конкурентоспособного рынка на оптовом и розничном уровне. Реформа откроет доступ к рынку для новых участников, даст потребителям право выбора и доступные цены на электроснабжение. Реформа приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционированию на конкурентных началах по европейской модели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги