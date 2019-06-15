Правоохранители разоблачили в коррупции заместителя руководителя одного из районных военных комиссариатов Одесской области.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник наладил механизм получения денег от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы по состоянию здоровья.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника прямо возле военкомата во время получения очередной взятки в размере $1 тысячи.

Решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 5 до 10 лет) и избрании меры пресечения.