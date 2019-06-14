Судебная реформа и ее результаты будут подвергнуты ревизии. Об этом заявил заместителя главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности «реформированными») судебными решениям, что, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона», – отметил он.

Рябошапка подчеркнул, что принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которая и так не высока. «Считаем, что наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы, которая проходила под контролем Администрации бывшего Президента Украины», – заявил замглавы АП.

Он подчеркнул, что в связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной «судебной реформы» и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти.

«Кроме того, как и все украинское общество, мы ожидаем скорой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения», – подытожил Рябошапка.