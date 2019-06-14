Представитель Президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что президент Владимир Зеленский инициирует законодательную смену формулы «Роттердам+» на «Роттердам-», сообщает «Обозреватель».

«Командой Президента Украины и Администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется «Относительно снижения стоимости электрической энергии», а именно предлагается, чтобы формула «Роттердам+» была отменена, и чтобы вместо нее действовала другая формула – можно ее назвать «Роттердам-», - сказал Герус на брифинге в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, действие формулы «Роттердам+» не распространяется на тарифы для населения, а формирует цену электроэнергии для промышленных потребителей.

Крупнейшим промышленными потребителями электроэнергии в Украине является ферросплавный холдинг бизнесмена Игоря Коломойского, который объединяет Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, а также Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты. В себестоимости производства ферросплавов доля электроэнергии достигает 50%.