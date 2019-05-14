Антимонопольный комитет отказал государственной компании «Энергоатом» в начале рассмотрения дела относительно возможного нарушения конкурентного законодательства в действиях НКРЭКУ относительно принятия постановления от 16 марта 2016 года №289 «Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии». Об этом АМКУ сообщил «Энергоатому» в письме от 17 апреля, копия которого есть в распоряжении «Наших грошей».



«Энергоатом» указал Антимонопольному комитету на антиконкурентные действия НКРЭКУ в виде предоставления отдельным субъектам хозяйствования преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов.

Как указано в документе, за время действия постановления с марта 2016 года по апрель 2019 года, доля «Энергоатома» на рынке генерации электроэнергии возросла с 53 до 54%.

При этом тариф атомщиков вырос лишь с 47 до 57 копеек за киловатт-час, то есть меньше чем на четверть. За тот же период доля тепловой генерации сократилась с 32 до 30%, но тариф вырос с 88 до 177 копеек за Квт*ч, то есть в два раза. То есть прирост тарифа теплогенерации при падении ее доли оказался более чем в десять раз больше от прироста «атомного» тарифа.

Из приведенных данных АМКУ сделал вывод, что за это время на рынке не произошло перераспределения долей между участниками рынка генерации. Также АМКУ отметил, что в постановлении №289 индикативную цену угля определяют на основании средней рыночной цены в портах Амстердам-Роттердам-Антеверпен за 12 месяцев. В Методике, утвержденной постановлением №990, цена на ураносодержащее сырье определяется из долгосрочных и краткосрочных котировок.

Из этого АМКУ делает вывод, что в указанных постановлениях одинаковые подходы и принципы к формированию размера топливной составляющей в тарифе на электроэнергию, вырабатываемую производителями, работающими по ценовым заявкам. Следовательно, несмотря на разный рост тарифов для разных производителей электроэнергии АМКУ сделал вывод об «отсутствии негативного влияния постановления №289 на экономическую конкуренцию», и на этом основании отказал «Энергоатому» в рассмотрении дела.

Издание отмечает, что решение АМКУ подписала заместитель председателя Комитета Мария Нижник. Она также была главной в деле относительно злоупотребления монопольным положением компаний ДТЭК, которая по предложению Нижник была закрыта решением АМКУ в декабре 2018 года. Тогда госуполномоченная Светлана Панаиотиди была единственной из присутствующих на заседании Комитета, кто голосовал против.

Также Панаиотиди и еще одна госуполномоченная Агия Загребелская в апреле проголосовали против предоставления разрешения ДТЭКу купить «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго». Это приобретение сделало бы группу Рината Ахметова владельцем наибольшего количества распределительных мощностей в Украине.

Также связанные с облэнерго снабженческие компании обслуживают более 11 млн человек, которые живут в областях, обслуживаемых облэнерго ДТЭКа. Мария Нижник является кумой Алексея Филатова, который на прошлой неделе был уволен с должности заместителя главы Администрации президента.

В 2016 году председатель АМКУ Юрий Терентьев лично согласовал проект решения АМКУ №289, которым была введена так называемая формула «Роттердам+». Она учитывает в тарифе теплогенерации стоимость и доставку угля из Роттердама. На самом же деле почти весь уголь доставляется на ТЭС из Донбасса и России, то есть на значительно меньшие расстояния. Поэтому «плюс» в формуле является чистой прибылью теплоэнергетиков. Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе Ахметова.