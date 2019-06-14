В Киево-Печерской лавре, 14 июня, в день памяти одного из самых почитаемых печерских святых - преподобного Агапита, врача безмездного, тысячи верующих помолились на богослужениях.

Фото: УПЦ

Празднование началось накануне, 13 июня, сообщает lavra.ua.

Мощи святого братия монастыря перенесли из Ближних пещер, где они постоянно почивают, в Трапезный храм преподобных Антония и Феодосия Печерских. После молебна у мощей преподобного Агапита было совершено всенощное бдение, которое возглавил Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел. Ему сослужили представители епископата и духовенства.

Все молящиеся могли приложиться к мощам преподобного Агапита и были помазаны святым елеем.

В сам день праздника, 14 июня, Божественная литургия была совершена в Трапезном храме. Перед началом богослужения братия совершили акафист у мощей преподобного Агапита Печерского.

«Прошло более девяти сотен лет с того момента, как преподобный Агапит преставился ко Господу, но память его «в род и род». Он до сего дня призывает людей к вере, укрепляет на этом спасительном пути, утоляет духовную жажду, укрощает болезни, является для нас тем проводником, который примером своей жизни помогает нам прийти к спасению. Он — друг Христов, он — это чадо Господне, которое исполняло все Его заповеди, поэтому его тела даже не коснулось тление.

Мы видим те чудеса, которые совершаются по молитвам преподобного, и каждый сам способен узреть, как этот великий угодник Божий своим ходатайством у Престола Божия совершает все эти дивные дела. Если преподобный Агапит стал другом Христовым, значит мы должны как можно чаще прибегать к нему и просить его, чтобы он молился о нас, и Господь ниспосылал нам просимое», - сказал митрополит Павел на проповеди.

Во время богослужения были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

По окончании Литургии медицинским работникам, осуществляющим свою профессиональную деятельность в Киеве которые на богослужении, вручили ордена УПЦ.

После торжественного богослужения состоялся крестный ход с мощами преподобного Агапита к Ближним пещерам. У входа в пещеры был совершен молебен, после которого все молящиеся были окроплены святой водой.