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Харьковская полиция подтвердила проведение обысков в рамках уголовных производств, открытых по фактам событий 2 июня.

Следственные действия были осуществлены в соответствии с решением суда, заявили в облглавке.

2 июня на проспекте Петра Григоренко состоялись массовые мероприятия. Во время охраны общественного порядка отдельные лица совершили противоправные действия в отношении сотрудников полиции. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу. По указанным фактам были возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

13 июня в рамках уголовных производств следователями были проведены следственные действия по адресам проживания двух граждан.

Полиция обращается ко всем, кто стал свидетелем событий, произошедших 2 июня на проспекте Петра Григоренко, предоставить информацию в отношении лица, непосредственно распыляла газ в сторону сотрудников полиции. Контактные телефоны: 050 401 37 77, (057) 93-80-00 или 102.

Напомним, 2 июня проукраинские активисты, пикетировавшие съезд политической партии «Доверяй делам» в Харькове, сбросили с постамента расположенный рядом бюст Жукову.

Им грозит 5 лет тюрьмы.

В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста.
ForUm

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