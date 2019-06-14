также в разделеОбщество
В Минкульте объяснили, почему исключили Добронравова из «черного списка»
Зеленский едет в Мариуполь 12
Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии 34
Президент назначил главу Госпогранслужбы 29
В ПЦУ заявляют, что собор Киевского патриархата будет означать раскол 47
Roshen выиграл суд за красную ленту для упаковки тортов 18
Верховный суд обязал Приватбанк выплатить Коломойскому 25 миллионов 71
Снос бюста Жукова: Полиция подтвердила проведение обысков у активистов 22
СБУ назвала имена российских военных, причастных к гибели Ил-76 49
Украину накрыла волна рейдерских захватов: украденные предприятия возвращают за 50-100 тысяч? 33
Силовики задержали главу «ЦИК ДНР» 132
В Украине чтят память погибших в сбитом Ил-76 десантников 14
«Готов с оружием защищать Украину»: Саакашвили стал на учет в киевском военкомате 19
РФ начала выдачу паспортов жителям ОРДЛО 55
«Беркутовцам» сообщили подозрение за разгон активистов у Гостиного Двора в 2013 24
Суд вынес приговор мошеннику, требовавшему $2 миллиона от имени Холодницкого 14
КСУ признал неконституционным создание НКРЭКУ 63
НБУ пожаловался в ВСП на судей в деле Приватбанка 15

Государственное бюро расследований проводит расследование по факту злоупотреблений чиновников аппарата Верховной Рады при закупке программного обеспечения.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Дело было открыто 1 февраля по признакам уголовного преступления по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса.

Согласно обстоятельствам дела, должностные лица аппарата Рады, по предварительному сговору с руководителями отдельных субъектов хозяйственной деятельности, действуя вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением, и с целью получения неправомерной выгоды в течение 2017-2018 годов заключили ряд договоров о предоставлении услуг, связанных с программным обеспечением Рады и приняли выполненные услуги, которые не соответствуют государственным стандартам и требованиям, приведенным в договорах об оказании услуг, в связи с чем не была достигнута цель их заключения.

В результате их действий государству был нанесен ущерб. Его сумма не указывается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги