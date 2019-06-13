также в разделеОбщество
У Зеленского судебную реформу оценили на три с минусом 9
Госпогранслужба: Украинцы не стали чаще ездить в Крым 7
Суд по мере пресечения активисту Нацкорпуса, стрелявшему в харьковского журналиста: реакция соцсетей 31
ГПСУ о деле «Стены»: у САП нет доказательств хищений 9
На Одесчине снова успешно испытали ракеты «Ольха» 12
В ООН назвали расследование убийств на Майдане затяжным и неэффективным 34
Барышевский райсуд запретил Рожковой выполнять обязанности замглавы НБУ 21
ВНО по украинскому языку не сдали 16% абитуриентов, математику —18% 12
Из Киева в Варну теперь можно доехать поездом 13
Пострадавшее от паводка Закарпатье попросило у Кабмина 500 миллионов 13
В Кабмине предлагают переименовать филиалы Укрзализныци 22
Укрзализныця предупредила о возможных проблемах с покупкой билетов онлайн 17
На Запорожье полицейские во время обысков грабили бизнесменов 35
РФ не пускает представителей ООН в оккупированный Крым 46
Госавиаслужба просит суд разъяснить приостановление деятельности SkyUp 14
ГБР завело дело против экс-главы КСУ 61
В Киеве чиновники и полицейский выманили у мужчины $200 тысяч 41
Сегодня отмечается пятая годовщина освобождения Мариуполя 39

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает правоохранительные органы безотлагательно и эффективно расследовать все нападения на активистов и журналистов в Украине. Об этом глава миссии Фиона Фрейзер сообщила сегодня на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

Она напомнила, что в Украине до сих пор не привлечены к ответственности лица, виновные в нападениях или насильственных действиях в отношении правозащитников, активистов и представителей СМИ.

Фрейзер отметила, что суд по делу убитого четыре года назад журналиста Олеся Бузины опять начнется с самого начала, отдаляя момент установления справедливости. Также глава Мониторинговой миссии напомнила, что в следующем месяце пройдет три года со дня убийства журналиста Павла Шеремета, а правоохранители до сих пор не установили виновных в совершении убийства. «Хотя пять человек осуждены за смертельное нападение на Екатерину Гандзюк, те, кто заказал и заплатил за совершение этого преступления, до сих пор не были привлечены к ответственности», - заявила Фрейзер.

Вместе с тем, она констатировала, что в феврале, марте и апреле миссия зафиксировала меньше нападений на журналистов, однако в мае и июне в Черкассах и Харькове были совершены две насильственные атаки на работников СМИ.

«Мы призываем правоохранительные органы обеспечить безотлагательное и эффективное расследование всех нападений, которые мешают деятельности гражданского общества», - подчеркнула Фрейзер.

В то же время она напомнила, что не привлечены к ответственности лица, совершавшие нападения во время акций в Киеве и других городах. При этом с середины мая миссия фиксировала увеличение числа нападений на представителей ЛГБТ-сообщества и ромов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1613 грн.
10
Теги