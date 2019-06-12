Кабинет Министров внес изменения в нормы специальных обязательств (ПСО) на новом рынке электроэнергии, который должен заработать с 1 июля. Об этом на заседании правительства сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, передает РБК-Украина.

На заседании правительства Герус отметил, что согласно новой редакции 90% электроэнергии «Энергоатома» будет продаваться по фиксированной цене гарантированному покупателю.

В то же время он подверг критике решение правительства. «У нас есть две крупнейшие компании (очевидно, имеются в виду ДТЭК и Энергоатом. - Ред.), в условиях отсутствия импорта они хоть какую-то конкуренцию обеспечивали бы. Но если на одну из них накладываются обязательства 90% продавать по фиксированной цене, то по сути это либерализованный рынок для другой компании, у которой нет конкуренции», - сказал он.

Напомним, полномасштабный рынок электроэнергии согласно закону Украины «О рынке электрической энергии», имплементирующий нормы третьего энергопакета ЕС, должен быть введен с 1 июля 2019 года. Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

Руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчу заявил, что старт нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей.

На заседании Кабинета Министров Украины 5 июня были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии – «О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам».

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, которым предлагается отсрочить введение нового рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года.