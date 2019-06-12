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Община пострадавшего в результате пожара Свято-Троицкого кафедрального собора города Богуслав Киевской области обратилась ко всем неравнодушным с просьбой оказать помощь в восстановлении святыни XIX века. 

Фото: УПЦ

Об этом написала в Facebook верующая Людмила Бурцева, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Собор загорелся ночью 7 июня от попадания молнии. Наиболее пострадал купол – он сгорел и провалился внутрь здания.

«Храм является памятником архитектуры, построенным по проекту неизвестного мастера в стиле позднего классицизма – нетипичного для украинских православных храмов. Сооружение характерно окружением колоннад, ведущих на улицу и площадь. Главной частью храма является ротонда – круглая постройка, окруженная колоннами и увенчанная куполом. Настоятель храма о. Михаил просит о помощи для восстановления храма», – пишет Людмила Бурцева.
ForUm

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