На одном из лесоперерабатывающих предприятий Бориспольского района Киевской области пограничники обнаружили 24 нелегалов из стран Африки и Китая.

По данным пресс-службы погранведомства, обыски на предприятии прошли 11 июня.

По результатам проведенных мероприятий было выявлено 24 иностранца, Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара и Китая.

«Было установлено, что иностранные граждане прибыли на территорию Украины под предлогом обучения в высших учебных заведениях. На самом деле последние привлекались к незаконному труду», - говорится в сообщении.

Сейчас принимаются меры по депортации «заробитчан» и устанавливается круг причастных лиц к незаконному трудоустройству. Следственные действия продолжаются.