11-13 июня на Левобережье, Львовской, Одесской, 13 июня и в Кировоградской и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
На остальной территории Украины высокая (4 класса) пожароопасность.
14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
По Киеву 13-15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
По Киевской области 12-14 июня по области высокая (4 класса), в северных и восточных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 15-17 июня по области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
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