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Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Государственной уголовно-исполнительной службы разоблачили очередные попытки вербовки пророссийскими террористами осужденных, прибывших для отбывания наказания в украинские пенитенциарные учреждения.

Как сообщает пресс-центр ведомства, при осуществлении проверочных мероприятий в отношении этапированных оперативники спецслужбы обнаружили лиц, завербованных так называемым «МГБ ЛНР».

Установлено, что условием перемещения осужденных с ОРДЛО в исправительные учреждения на контролируемой украинскими властями территории является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с «силовыми структурами» квазиреспублик. В частности на выполнение преступной задачи после освобождения из мест лишения свободы заключенные должны собирать для «МГБ ЛНР» информацию о местах дислокации, составах и маршрутах передвижения украинских военных подразделений.

«Чтобы заставить узников к противоправной деятельности пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания. Кроме того, по свидетельствам осужденных, особенно жестокие издевательства испытывают лица, не являющиеся уроженцами Донецкой и Луганской областей и заявляющие о своей проукраинской позиции. Даже за использование украинского языка и выявленные в камерах бытовые вещи с государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказаниям. Нередки случаи отработки так называемым «спецназом МГБ» силовых приемов подавления массового неповиновения на заключенных», - сообщили в СБУ.

Сейчас осужденные предоставили сотрудникам СБУ подробные показания об обстоятельствах их вербовки. Проверочные мероприятия продолжаются.

Служба безопасности в очередной раз предупреждает, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы на срок до пятнадцати лет. В то же время граждане, которые не совершали во исполнение преступного задания никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с враждебной спецслужбой, от уголовной ответственности освобождаются.
ForUm

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