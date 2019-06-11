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Вчера, 10 июня, в Днипре правоохранители задержали 52-летнюю местную жительницу, которая в подземном переходе продавала гранаты, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Во время оперативных мероприятий в Новокодацком районе горда полицейские изъяли у женщины 2 гранаты Ф-1 с запалом. В дальнейшем по месту жительства фигурантки был проведен санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили 2 гранатомета РПГ-26. Все изъятое направлено на экспертизу.

Установлено, что 52-летняя женщина уже была ранее судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия. Ее задержали в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), женщине грозит до 7 лет лишения свободы.
ForUm

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