также в разделеЭкономика
Президент просит Раду на год отсрочить введение рынка электроэнергии 19
В Украине начали начислять пеню за долги по коммуналке 18
Украина планирует разместить евробонды 14
Эксперт: Позиция НКРЭКУ не угрожает запуску рынка электроэнергии с 1 июля 29
Американцы требуют запустить рынок электроэнергии с 1 июля 2019 52
«Нафтогаз» согласен только на трехсторонние переговоры с «Газпромом» 45
Эксперт: Правительство поставило точку в дискуссии о дате введения рынка электроэнергии 32
После переаттестации восстановились более 3 тысяч полицейских 13
Насалик: Газ для населения должен подешеветь на 700-800 гривен 66
В Приватбанке заявили, что Коломойский должен им 212 миллиардов 30
Коболев: Газпром готовится к «газовой войне» 84
В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году 55
В Украине продолжает ускоряться инфляция 39
В Украине предлагают повысить цены на алкоголь 30
Нацбанк прогнозирует подорожание электроэнергии 62
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17,5% 17
Приватбанк подозревает Коломойского в отмывании $470 миллиардов 55
«Нафтогаз» - Гройсману: Цены на газ уже снижены 62

Инфляция в Украине в мае 2019 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2018 года - составила 9,6%, ускорившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины, рост цен в мае к предыдущему месяцу составил 0,7% после роста на 1% в апреле к марту.

По сравнению с декабрем 2018 года потребительские цены в мае выросли на 4,2%. По информации Госстата, показатель инфляции в годовом выражении ускорился второй месяц подряд – после ускорения в апреле до 8,8%, когда наибольший рост цен в годовом выражении был зафиксирован на овощи – 47%.

Отмечается, что в мае в годовом выражении наибольший рост цен снова зафиксирован на овощи – 53%, а также на железнодорожный пассажирский транспорт – 28,2%, автодорожный пассажирский транспорт – 24,4%, услуги канализации – 23%, хлеб – 20,2%. Снижение цен зафиксировано на яйца (30,1%), фрукты (12,3%), сахар (2%), одежду (0,2%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в апреле 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 8,8% (8,6% - в марте). 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2640 грн.
10
Теги