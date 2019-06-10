Инфляция в Украине в мае 2019 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2018 года - составила 9,6%, ускорившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее.



Как сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины, рост цен в мае к предыдущему месяцу составил 0,7% после роста на 1% в апреле к марту.

По сравнению с декабрем 2018 года потребительские цены в мае выросли на 4,2%. По информации Госстата, показатель инфляции в годовом выражении ускорился второй месяц подряд – после ускорения в апреле до 8,8%, когда наибольший рост цен в годовом выражении был зафиксирован на овощи – 47%.

Отмечается, что в мае в годовом выражении наибольший рост цен снова зафиксирован на овощи – 53%, а также на железнодорожный пассажирский транспорт – 28,2%, автодорожный пассажирский транспорт – 24,4%, услуги канализации – 23%, хлеб – 20,2%. Снижение цен зафиксировано на яйца (30,1%), фрукты (12,3%), сахар (2%), одежду (0,2%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в апреле 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 8,8% (8,6% - в марте).