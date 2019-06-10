Станция киевского метрополитена «Печерская» возобновила работу после сообщения о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

В столичном метрополитене сообщили, что после закрытия на менее чем час на станции взрывоопасных предметов не обнаружили.

«Печерская» стала пятой с утра станцией метро, в отношении которой поступило ложное сообщение о минировании.

Ранее закрывали станции «Золотые ворота», «Театральная», «Теремок», «Олимпийская».