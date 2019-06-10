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Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Согласно документу, в составе делегации – член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Михаил Буроменский, заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка и эксперт общественной организации «Центр противодействия коррупции» (по согласию) Анастасия Красносильская.

Этим же документом признан утратившим действие указ президента от 17 октября 2016 года о делегации для участия в работе GRECO.

Данный указ вступает в силу со дня опубликования.

GRECO – международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году. Основная цель организации – помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией. Группа состоит из 49 государств.
ForUm

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