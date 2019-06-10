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Беглый народный депутат Александр Онищенко намерен скоро вернуться в Украину. Об этом он сообщил LIGA.net.

«Я иду по 93-му округу», - заявил он.

Так, Онищенко намерен в ближайшее время вернуться в Украину для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.

При этом он не в курсе, собирается ли по его округу баллотироваться гимнастка Анна Ризатдинова, которая в 2017 году родила ему сына.

«Мы уже давно не общаемся», - добавил нардеп.

9 июня в СМИ появилась информация, что гимнастка собирается баллотироваться в нардепы по 93-му округу в Киевской области от партии Слуга народа.

Напомним, по версии следствия, народный депутат Украины Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ОАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Среди них – двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные – сотрудники ОАО «Укргаздобыча», юрист, финансисты, руководители компаний и др.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, лишенный правового иммунитета народный депутат, находятся в розыске.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину
ForUm

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