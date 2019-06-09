также в разделеПолитика
Москаль вышел из партии Порошенко 33
Стефанчук: Слуга Народа надеется на 226 мандатов в Раде 22
Кабмин предоставит помощь регионам, пострадавшим от непогоды 43
Кривонос уже встречался с Данилюком, но не с Зеленским 80
Парубий: Украина сможет вступить в ЕС в 2025-2027 66
Старые коррупционеры рвутся к власти 239
Олещук: Позиция Путина и Медведчука синхронизирована - и по содержанию, и по времени 40
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами 2931
Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с избранием 232
Зеленский – нардепам: Спасибо, что продолжаете пробивать дно 1387
Путин о Зеленском: Одно дело кого-то играть, другое – быть кем-то 76
Олег Михайлик – будущий губернатор или пиар-проект? 414
Джангиров: Мы получили объединенную силу юго-востока, состоящую из политических тяжеловесов 93
Порошенко призвал разведку рассказать Зеленскому о контроле РФ на Донбассе 73
Медведчук: Переговоры по поводу освобождения удерживаемых украинских граждан никогда не прекращались 31
Трамп и Макрон на встрече в Нормандии обсудили ситуацию в Украине 28
В Кабмине требуют от Зеленского объяснить слова о контроле РФ на Донбассе 442
Путин пока не планирует встречаться с Зеленским 56

Обращение от команды Специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера со словами поддержки поступило в адрес представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второго президента Украины Леонида Кучмы. Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook в воскресенье, 9 июня.

По ее словам, обращение «со словами уважения и добра» поступило на текущей неделе.

«Мы поражены его (Кучмы, – ред.) самоотверженностью и целеустремленностью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ», - говорится в послании.

Как сообщалось, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги