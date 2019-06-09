Обращение от команды Специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера со словами поддержки поступило в адрес представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второго президента Украины Леонида Кучмы. Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook в воскресенье, 9 июня.

По ее словам, обращение «со словами уважения и добра» поступило на текущей неделе.

«Мы поражены его (Кучмы, – ред.) самоотверженностью и целеустремленностью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ», - говорится в послании.

Как сообщалось, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ.