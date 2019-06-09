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В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоялся съезд партии Слуга народа. Во время съезда был утвержден и обнародован список кандидатов от партии на выборах в Верховную Раду. Возглавил политсилу советник президента Дмитрий Разумков.

Политическая партия «Слуга народа» представила список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля 2019 года.

Так, в первую двадцатку списка «Слуги народа» вошли:

  1. Глава партии Дмитрий Разумков.
  2. Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.
  3. Юрист Ирина Венедиктова.
  4. Предприниматель, основатель волонтерской организации "Народный проект" Давид Арахамия.
  5. Эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.
  6. Руководитель digital-направления партии Михаил Федоров.
  7. Руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.
  8. Эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская.
  9. Гендиректро телеканала "1+1" Александр Ткаченко.
  10. Спортсмет Жан Беленюк.
  11. Эксперт по вопросам образования Сергей Бабак.
  12. Экономист Владислав Криклий.
  13. Эксперт в области строительства Елена Шуляк.
  14. Правозащитник Дмитрий Наталуха.
  15. Кинопродюсер Есько Елизавета.
  16. Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель.
  17. Эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.
  18. Эксперт в области медицины, врач Михаил Радуцкий.
  19. Эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский.
  20. Эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права Даниил Гетманцев.

По словам Дмитрия Разумкова, сейчас начнется процедура пост-праймериз, в течение месяца журналисты и общественность смогут изучать кандидатов, и некоторых из них партия сможет отозвать, если к ним возникнут серьезные претензии.

Напомним, известный журналист присоединился к партии Вакарчука.
ForUm

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