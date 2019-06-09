В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоялся съезд партии Слуга народа. Во время съезда был утвержден и обнародован список кандидатов от партии на выборах в Верховную Раду. Возглавил политсилу советник президента Дмитрий Разумков.
Политическая партия «Слуга народа» представила список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля 2019 года.
Так, в первую двадцатку списка «Слуги народа» вошли:
- Глава партии Дмитрий Разумков.
- Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.
- Юрист Ирина Венедиктова.
- Предприниматель, основатель волонтерской организации "Народный проект" Давид Арахамия.
- Эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.
- Руководитель digital-направления партии Михаил Федоров.
- Руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.
- Эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская.
- Гендиректро телеканала "1+1" Александр Ткаченко.
- Спортсмет Жан Беленюк.
- Эксперт по вопросам образования Сергей Бабак.
- Экономист Владислав Криклий.
- Эксперт в области строительства Елена Шуляк.
- Правозащитник Дмитрий Наталуха.
- Кинопродюсер Есько Елизавета.
- Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель.
- Эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.
- Эксперт в области медицины, врач Михаил Радуцкий.
- Эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский.
- Эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права Даниил Гетманцев.
По словам Дмитрия Разумкова, сейчас начнется процедура пост-праймериз, в течение месяца журналисты и общественность смогут изучать кандидатов, и некоторых из них партия сможет отозвать, если к ним возникнут серьезные претензии.
Напомним, известный журналист присоединился к партии Вакарчука.
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