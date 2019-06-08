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Заместитель главного редактора газеты Зеркало недели и ведущий программы Апокриф на Радио НВ Сергей Рахманин присоединился к партии Святослава Вакарчука Голос.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране», — сказал Сергей Рахманин.

В журналистике Рахманин более 30 лет, последние 20 — в Зеркале недели.

«За качество журналистской работы и меткое слово Рахманина часто называют камертоном украинской действительности», — говорится на сайте Голоса.

Ранее стало известно, что шоумен Сергей Притула будет баллотироваться в Раду от партии Голос.
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