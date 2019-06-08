Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак проверил проведения мероприятий на одном из полигонов, где идет подготовка к собранию с командирами бригад и полков ВС Украины, передает Управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили в управлении, предполагается, что указанные сборы будут проводиться на фоне учений с одной из мотопехотных бригад.

По результатам работы - внесены коррективы в планы и акцентировано основное внимание на прикладном аспекте проведения учений, который должен соответствовать реальной задачей соединений и воинских частей.

Также начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины делегировал полномочия по принятию инициативных решений по алгоритму и содержательному наполнению практических элементов командующим видов и отдельных родов войск, которые отвечают за готовность воинских частей к выполнению задач по назначению.

Напомним, в Киеве военнослужащие 10-го отдельного отряда оперативного реагирования «ДОЗОР» на Днепре показали навыки учебно-тренировочного курса «Small Boat Operations», которые отрабатывали на американских катерах «Safe Boat 27».