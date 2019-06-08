также в разделеОбщество
В Украине объявили штормовое предупреждение 34
Украинские военные прошли инструктаж по использованию американских пограничных катеров 19
Командующий ООС наградил двух военных за мужество 31
Патрульную полицию в Волынской области возглавил 27-летний старший лейтенант 66
Райсуд Киева арестовал пять российских самолетов Руслан 553
Дожди и жара: погода на субботу в Украине 29
7 июня. Картина дня 24
Архив СБУ представил сборник документов о катастрофе на ЧАЭС 40
Главный тренер Национальной сборной погорела на взятке 55
На выходных в Украине будет жарко и дождливо 22
В РПЦ считают, что из-за «украинского вопроса» роль Фанара теперь может занять любая Поместная Церковь 66
ГПУ открыла три дела из-за скандальных предложений по Донбассу 178
Российской авиакомпании запретили эксплуатацию «Русланов» 48
В Кропивницком СБУ предотвратила банкротство стратегического предприятия 26
ГПУ обжалует освобождение подозреваемого в убийстве «Сармата» 17
СБУ заявила о предотвращении мощного теракта в Запорожье 46
Украина представила окончательные ходатайства в Суде ООН 33
Один из подозреваемых в убийстве ребенка трижды избежал ротации на Донбасс 39

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак проверил проведения мероприятий на одном из полигонов, где идет подготовка к собранию с командирами бригад и полков ВС Украины, передает Управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили в управлении, предполагается, что указанные сборы будут проводиться на фоне учений с одной из мотопехотных бригад.

По результатам работы - внесены коррективы в планы и акцентировано основное внимание на прикладном аспекте проведения учений, который должен соответствовать реальной задачей соединений и воинских частей.

Также начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины делегировал полномочия по принятию инициативных решений по алгоритму и содержательному наполнению практических элементов командующим видов и отдельных родов войск, которые отвечают за готовность воинских частей к выполнению задач по назначению.

Напомним, в Киеве военнослужащие 10-го отдельного отряда оперативного реагирования «ДОЗОР» на Днепре показали навыки учебно-тренировочного курса «Small Boat Operations», которые отрабатывали на американских катерах «Safe Boat 27».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2657 грн.
12
Теги