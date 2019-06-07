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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что когда-нибудь познакомится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заверил, что не отказывался от контактов с ним и готов с ним «работать», передает Интерфакс.

На вопрос модератора, почему бы не сделать «маленький красивый жест» и не встретиться с Зеленским без всяких условий, Путин ответил: «А я что, разве отказывался? Мне никто не предлагал».

«Послушайте меня. Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой когда-то работал, - он хороший актер. Я говорю серьезно, а вы смеетесь. Но одно дело - кого-то играть, а другое - быть кем-то», - добавил Путин.

Президент отметил, что для актерской игры нужно много талантов, например, талант перевоплощения и умение быть убедительным. Для того чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества: «опыт, знания, умение увидеть главные проблемы и найти инструменты их решения, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, выбирать эти решения и, что очень важно - объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений».

Главным качеством государственного деятеля Путин назвал способность «иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений».

Есть ли у Зеленского эти качества, Путин не знает, как политический деятель Зеленский «пока никак себя не проявил».
ForUm

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