Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока в планах нет», - ответил Песков на вопрос о встрече.

По его словам, из Украины звучат разные заявления, но в Кремле не «видят конкретики» и не понимают, что имеет в виду официальный Киев.

«Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам», - сказал Песков.

Он добавил, что после того, как в Кремле полностью сформулируют «понимание того, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений, тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном».

«Пока никакой конкретики нет», - заявил Песков.