Украина в январе-мае 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличила импорт природного газа на 19% - до 3,97 миллиарда кубометров.



Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы - госкомпании «Укртрансгаз», сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.

В частности, по информации «Укртрансгаза», в январе-мае 2019 года было импортировано 2,2 миллиарда кубометров газа по Словацкому газотранспортному коридору, из Польши и Венгрии – 0,6 миллиарда кубометров и 1,1 миллиарда кубометров соответственно.

Напомним, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

По состоянию на 1 июня, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) увеличились на 31%, до 11,459 миллиарда кубометров.