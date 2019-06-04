также в разделеЭкономика
На украинских АЗС дорожает автогаз 27
НКРЭКУ: Электроэнергия в новом рынке дорожать не будет 25
НБУ объяснил падение курса гривни 44
Запасы газа в украинских ПХГ выросли на треть 37
НБУ уличил Приватбанк в нарушении финмониторинга 25
Уровень теневой экономики упал до минимума за 11 лет 22
В первом квартале резко упали темпы роста иностранных инвестиций 29
Суд отложил рассмотрение иска Коломойского к НБУ 29
Определены лучшие монеты Украины 2018 года 26
Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии 36
Блогер: Коломойский руками СБУ и СНБО хочет свернуть рынок электроэнергии 20
«Газпром» обжаловал взыскание активов в Люксембурге в пользу «Нафтогаза» 30
Миссия МВФ готова вернуться в Киев после выборов 27
Мининфраструктуры разработало план возвращения грузов в порты Азова 25
Прибыли Коломойского под угрозой: СБУ начала борьбу за отмену рынка электроэнергии 33
МВФ позитивно оценил монетарную политику НБУ 23
ЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи 26
АМКУ предупреждает о возможном росте цен на топливо 80

Украина в январе-мае 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличила импорт природного газа на 19% - до 3,97 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы - госкомпании «Укртрансгаз», сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.

В частности, по информации «Укртрансгаза», в январе-мае 2019 года было импортировано 2,2 миллиарда кубометров газа по Словацкому газотранспортному коридору, из Польши и Венгрии – 0,6 миллиарда кубометров и 1,1 миллиарда кубометров соответственно.
Напомним, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

По состоянию на 1 июня, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) увеличились на 31%, до 11,459 миллиарда кубометров. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2640 грн.
12
Теги