Недавно стало известно о том, что в УСБ Украины в Харьковской области, в должности заместителя начальника Управления - начальника ГВ БКОП, работает завербованный резидент Кремля полковник Терлецкий Евгений Викторович, который якобы завербован на фоне существующего семейного бизнеса в оккупированном российско-путинскими войсками Крыма. И в себе было ничего, но после выхода статьи в отношении него, ничего не изменилось, указанный псевдо патриот находится на своей должности, как ни в чем не бывало, ведь кажется те кто его назначали также не изменили своего места дислокации. Об этом пишет интернет-издание «Открытая Украина».

«Об этом хотелось рассказать подробнее. Около года назад один никому неизвестный старший оперуполномоченный проходил военную службу в подразделении ГУ БКОП, в это же время в Крыму у него начались проблемы в семейном бизнесе, но в дальнейшем они быстро прекратились и бизнес, как и карьера самого военного пошли стремительно вверх. Из наших источников установлены достоверные факты, что сам Терлецкий Е.В. никогда звезд с неба не хватал, а был обычным подхалимом, а следовательно подумайте сами, как без влияния кураторов из ФСБ РФ, обычный мальчик сделал очень стремительную карьеру и возглавил один из самых мощных подразделений в правоохранительной системе? Вот и у нас возникает очень много вопросов по поводу карьеры малыша, в 36 лет мало кому удавалось стать руководителем такого звена без звездного прошлого», – пишет издание

«Как подбирают кадры? Кто проверял родственные связи Терлецкого Е.В.? Когда в СБУ прекратят помогать агрессору?

На указанные вопросы мы можем дать четкий ответ, до тех пор, пока изменения не коснутся кадров, образованных на фоне коррумпированных схем, пока руководителей будут подбирать не за профессиональные качества и сделанные дела, а за красивые глаза, способность лизнуть руководителю и наличие финансовых мощностей.

Также хотелось бы обратить внимание на отсутствие реагирования по указанному проблемном вопросу, поскольку все люди, кто согласовывал указанную кандидатуру, очень волнуются за то, что новый врио председателя спросит с них, а как вы проверили данного кандидата?

Они даже не могут назначить служебное расследование по данному факту, а сам резидент продолжает свое дело палача! Да, именно палача, ведь результатом его шпионской деятельности могут стать провокации и диверсионные угрозы разведывательных групп оккупантов, нацеленные на жизнь и здоровье сотрудников СБУ, и их семей, с целью парализации работы спецслужбы!

Наша цель донести до нового руководства СБ Украины информацию, которая может повлиять на деятельность всей структуры, ведь бездействие относительно Терлецкого Е.В. может свидетельствовать о наличии у последнего, куратора (ФСБ), который находится в близком окружении главы СБУ Украины и блокирует все действия нацелены на выявление предателя в системе!

Народ Украины надеется, что новое незаангажированное руководство органа, который стоит во главе безопасности нашего государства, сделает четкие выводы и ускорит процесс разрушения резидентурной сети в рядах Службы безопасности Украины! Мы верим, что все сказанное на брифинге Баканова И.Г. будет ввоплащено в жизнь в кратчайшие сроки, в системе есть кому работать, но такие, как Терлецкий Евгений Викторович блокируют все инициативы (возможно по четко поставленной задаче)», – сказано в материале.