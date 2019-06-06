Публичные обвинения экс-главы УПЦ КП Филарета в отношении предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в нарушении православной традиции и канонов привели к тревоге и неуверенности в среде украинцев.

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Представители украинской интеллигенции обратились к Филарету с просьбой перенести обсуждение всех острых вопросов на представительские церковные органы, воздержавшись от публичных дискуссий либо интервью, которые могут внести сумятицу в среду верующих и потешить недругов государства, сообщает «Укринформ».

«Мы глубоко уважаем Вас как духовного предводителя не только Украинской Православной Церкви, но и украинской нации, Ваш вклад в духовную и материальную поддержку украинских воинов. Именно поэтому мы хотели бы, чтобы авторитет иерархов Украинской Православной Церкви, в том числе и Ваш безупречный авторитет, не был поставлен под сомнение. Пусть те, кто пытается направлять Вас в ущерб единству нашей Церкви, подстрекает к противостоянию внутри нашей Церкви, выставляя на суд перед верующими и украинским гражданством, а тем самым подрывая духовные силы нашего народа, дискредитируя пройденный Вами жизненный путь, пусть отойдут от нашего общего святого дела», — сказано в обращении.

Интеллигенция предостерегает Филарета, что «кремлевское церковноначалие умело организует необходимые для сохранения своего имперского влияния пропагандистские кампании», а «под шумок этой полемики промосковские силы сознательно тормозят переход приходов в Православную Церковь Украины».

«Обращаем Ваше внимание на то, что подавляющее большинство разногласий, объявленных в СМИ как признаки раскола (в том числе и вопрос получения патриаршего статуса нашей Церкви, формирование состава Синода, отношений с Константинопольской и другими Церквями и т. д.) являются рабочими вопросами. Их последовательное решение возможно в обстановке доброжелательной дискуссии и диалога», — обратились к Филарету представители украинской интеллигенции.