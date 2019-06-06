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Сейм Литвы признал депортацию властями СССР крымских татар в 1944 году геноцидом.

Об этом сообщает Фокус со ссылкой на пресс-службу литовского Сейма.

«Мы продолжаем называть своими именами преступления тоталитарных режимов, и мы уже не раз делали это, когда признавали Голодомор и преступления против армянских народов Украины геноцидами», – говорят в Сейме.

По мнению литовских чиновников, «такая практика важна не только для восстановления исторической правды, но и для противодействия ее переписыванию, чем сейчас и занимается Кремль».

За принятие резолюции проголосовали 77 депутатов, один воздержался.

Напомним, в ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая. 

10 мая парламент Латвии признал депортацию крымских татар властями СССР в 1944 года геноцидом.

18 мая, в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар новоизбранный президент Зеленский выразил надежду, что Украина сможет освободить Крым от оккупации.
ForUm

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