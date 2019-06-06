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В мае потребительская инфляция в Украине продолжила ускоряться, сообщает пресс-служба Национального банка. 

По данным регулятора, два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз Национального банка. «В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться. Впрочем, такое ускорение обусловлено прежде всего временными факторами. Среди них - рост цен на отдельные виды овощей и топливо. Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке», – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем будет постепенно снижался. «Об этом свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом НБУ с начала года. Также медленно улучшались инфляционные ожидания. В то же время внутренний спрос продолжал стремительно расширяться. В частности, в последнее время высокими темпами росли заработные платы, розничный товарооборот, строительство и промышленность», – подчеркнули в Нацбанке.

Также, по данным регулятора, на протяжении последних недель усилилась волатильность на финансовых рынках. 

Напомним, в апреле 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 8,8% (8,6% - в марте). 
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