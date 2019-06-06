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Верховная Рада Украины 231 голосом ратифицировала обновленное «энергетическое» Приложение 27 к Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина, это решение является предпосылкой энергонезависимости и предусматривает новые энергетические стандарты, которые приблизят Украину к полноправному членству в ЕС, и новые правила, соблюдение которых позволит обеспечить интеграцию Украины во внутренние энергетические рынки ЕС.

«Это и является реальной, а не на бумаге, европейской интеграцией. Я убеждена, что полноценные рынки электроэнергии и газа с действенной конкуренцией и правом выбора для конечного потребителя не смогут заработать в полную силу до тех пор, пока Украина не станет частью европейского энергетического пространства», - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она объяснила народным депутатам значение для Украины «энергетического» приложения к Соглашению об ассоциации. Оно предполагает не просто право, а обязанность европейских партнеров оказывать Украине рекомендации с целью достижения полной интеграции энергетического рынка Украины с внутренними энергетическими рынками ЕС и осуществлять двусторонний мониторинг приближения законодательства.

Приложение охватывает все энергетические рынки. В частности, в области электроэнергии предусмотрено внедрение Директив и Регламентов ЕС, касающихся условий доступа к сети для трансграничных перетоков электроэнергии, добропорядочности и прозрачности на оптовом рынке электроэнергии и надежности поставок электроэнергии и инвестирования в инфраструктуру.

Для рынка газа, в частности, предусмотрено внедрение требований Евросоюза относительно общих правил для внутреннего рынка природного газа, условий доступа к сетям транспортировки, надежности поставок, а также требований по тарифам на транспортировку.

Также Украина должна имплементировать Директиву ЕС об обязанности поддержания минимальных запасов сырой нефти и нефтепродуктов. В сфере энергоэффективности Украина берет на себя обязательства по энергетическим характеристикам зданий, а также энергетической маркировки бытовой техники и оборудования. Отдельно выписаны требования по экодизайну для связанных с энергопотреблением продуктов. Эти меры улучшат состояние окружающей среды и уменьшат потребление энергии.

В области ядерной энергетики Украины, в частности, должна внедрить требования Евросоюза по защите от угроз, обусловленных воздействием ионизирующего излучения. Также Украина обязуется придерживаться европейские нормы по надзору и контролю за перевозкой радиоактивных отходов и отработанного топлива.

Предусмотрена имплементация сетевых кодексов ЕС в секторах газа и электроэнергии, в частности, Сетевого кодекса ЕС о балансировке газа в газотранспортных системах. Этот кодекс выходит за пределы обязательств Украины в рамках Энергетического Сообщества. Такой подход позволит вести постоянный диалог с ЕС в двустороннем формате и стать полноправным участником энергетического рынка ЕС.

Климпуш-Цинцадзе назвала ратификацию энергетических изменений в Соглашение историческим решением и поблагодарила нардепов за поддержку, которая обеспечивает необратимость процесса европейской интеграции Украины.
ForUm

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