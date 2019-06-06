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На счету недавно задержанного полицией церковного вора – более 40 ограблений храмов в разных областях Украины. 

Фото: npu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, преступную деятельность фигуранта оперативники уголовного розыска документировали несколько месяцев.

Подозреваемый был задержан при попытке переправить за границу одну из старинных икон. В его автомобиле были обнаружены несколько икон, украденных в одной из церквей Запорожской области, а также навигатор и средства для взлома замков и открытия окон.

«Уже установлено, что 30-летний мужчина совершил более 40 краж из храмов по всей территории страны. Злоумышленник присваивал старинные церковные книги, иконы, украшенные серебром и позолотой, и другое церковное имущество. В частности, в Киевской области мужчина похитил старинную икону с золотым напылением весом около 40 килограммов. Краденое злоумышленник переправлял через посредника в соседнее государство. Во время очередной такой попытки его задержали полицейские», – сказано в сообщении.

В настоящее время начато уголовное производство по фактам кражи, проверяется причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям. Решением суда мужчина арестован на два месяца с правом внесения залога в 135 000 гривен.
ForUm

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