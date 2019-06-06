Президент Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас первого заместителя председателя Службы безопасности Виталия Маликова.
Соответствующий указ публикован на сайте главы государства.
«Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», - говорится в документе.
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