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Президент Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас первого заместителя председателя Службы безопасности Виталия Маликова.

Соответствующий указ публикован на сайте главы государства.

«Уволить генерал-полковника Маликова Виталия Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», - говорится в документе.
ForUm

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