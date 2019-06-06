Печерский районный суд Киева арестовал имущество экс-заместителя главы СБУ Виктора Кононенко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

«Сегодня в рамках учебно-воспитательных мероприятий по углублению демократии по нашему иску суд арестовал имущество одного из самых ближайших соратников Порошенко – заместителя главы СБУ Кононенко. Того самого, который выполнял грязные задачи Порошенко и Грицака, а потом получил от государства и присвоил себе дорогую квартиру в элитном комплексе центре Киева», - написал Портнов и опубликовал решение суда.

Он добавил, что это решение имеет целью «вернуть государству украденное у него имущество и еще раз передать сигнал приспешникам Порошенко – скоро все выложите из карманов и положите туда, откуда взяли».

В декабре 2018 года СМИ сообщали, что заместитель главы СБУ Виктор Кононенко получил и сразу приватизировал служебную 3-комнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров и стоимостью более 6 миллионов гривен.

3 июня президент Владимир Зеленский уволил Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.