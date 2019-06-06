также в разделеОбщество
ГБР вызвало на допрос Цеголко «из-за кражи стульев и компьютеров» 9
Умер украинский писатель Юрий Мушкетик 19
Петиция за отставку Авакова собрала голоса 13
ГПУ выдвинула подозрение Ющенко по делу «Межигорья» 38
Апелляционный суд признал гибель Ил-76 следствием агрессии России 21
Убийство мальчика в Переяслав-Хмельницком: Ценов возглавил полицию в ООС 26
Кучма предложил новый «режим тишины»: не стрелять в ответ 135
Подозреваемых в убийстве мальчика полицейских уволили со службы 12
Начинается подготовительное судебное заседание по делу эск-бойцов «Торнадо» 17
В Институте рака из-за «минирования» сорвалась треть операций 21
Сарган: Обыски в Украинской ассоциации футбола не связаны с сыном Луценко 24
5 июня. Картина дня 24
Украина выдала Турции боевика «Аль-Каиды» 28
Зеленский отправил Кулебу в Грузию за десятью украинскими детьми 42
Мать семиклассницы подала в суд на Кабмин из-за нового правописания 100
Пятая часть украинцев хотят, чтобы русский язык был государственным 46
Сериал «Чернобыль» вызвал туристический бум в зону отчуждения 37
Украина не стала задерживать российское судно, «потерявшееся» в Черном море 71

Печерский районный суд Киева арестовал имущество экс-заместителя главы СБУ Виктора Кононенко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

«Сегодня в рамках учебно-воспитательных мероприятий по углублению демократии по нашему иску суд арестовал имущество одного из самых ближайших соратников Порошенко – заместителя главы СБУ Кононенко. Того самого, который выполнял грязные задачи Порошенко и Грицака, а потом получил от государства и присвоил себе дорогую квартиру в элитном комплексе центре Киева», - написал Портнов и опубликовал решение суда.

Он добавил, что это решение имеет целью «вернуть государству украденное у него имущество и еще раз передать сигнал приспешникам Порошенко – скоро все выложите из карманов и положите туда, откуда взяли».

В декабре 2018 года СМИ сообщали, что заместитель главы СБУ Виктор Кононенко получил и сразу приватизировал служебную 3-комнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров и стоимостью более 6 миллионов гривен.

3 июня президент Владимир Зеленский уволил  Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги