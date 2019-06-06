Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам, озвученным в журналистском расследовании программы Слідство.Інфо «Город украденных квартир». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

В сюжете рассказывается о возможных схемах завладения жильем пострадавших, что имеет признаки мошенничества.

Также журналисты приводят факты, которые могут свидетельствовать о причастности к указанным мошенническим действиям с недвижимостью сотрудников полиции. Подобные действия правоохранителей могут быть квалифицированы как злоупотребление полицейскими служебным положением вопреки интересам службы.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В сюжете говорится, что заместитель начальника одного из отделов столичной полиции Александр Билык вероятно причастен к мошенничеству с недвижимостью.