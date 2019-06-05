Сухогруз Melita под флагом РФ из-за штормовой погоды вошел в территориальные воды Украины. После опроса согласно протоколу корабль был направлен по безопасному маршруту к пункту назначения, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел в среду в 16:10.

«В результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (временно оккупированная территория АР Крым), сухогруз Melita под флагом РФ, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль», - говорится в сообщении.

Благодаря профессиональным действиям Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, судно было своевременно обнаружено на траверзе Тендровской косы и опрошено согласно протоколу.

«Несмотря на формальные основания для задержания судна (нарушение Государственной границы Украины, выключена система AIS), учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву, судно было без задержек направлено по безопасному маршруту в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, арест экипажа, в отличие от руководства Российской Федерации, которая грубо нарушила целый ряд международных нормативных документов при силового захвата 25 ноября 2018 катеров и судов Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в нейтральных водах у Керченского пролива», - заявили в ВМС.